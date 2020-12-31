صراع إنجليزي إيطالي للتعاقد مع دييجو كوستا

تتصارع عدة أندية لضم المهاجم الإسباني ذي الأصل البرازيلي دييجو كوستا بعدما فسخ عقده بالتراضي في وقت سابق مع أتلتيكو مدريد . ويترأس يوفنتوس الإيطالي وأرسنال الإنجليزي قائمة الأندية المهتمة بالمهاجم ذي الـ 32 عاما، والذي فسخ النادي المدريدي تعاقده معه لخفض العبء المالي لوصول مبلغ عقده السابق إلى 8.5 مليون يورو. السابق إلى 8.5 مليون يورو. وبحسب "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن بطل الدوري الإنجليزي والإسباني السابق، تلقى عدة عروض أبرزها من البرازيل ومن السعودية، فضلا عن العرض الأبرز المقدم من السيدة العجوز.

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