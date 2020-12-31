أوباما يجدد عقده مع الزمالك لـ 3 سنوات

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد اللاعب يوسف أوباما لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك ضمن خطة القلعة البيضاء للحفاظ على قوام فريق الكرة الأول خلال الفترة الحالية. وجاءت تحركات الإدارة البيضاء بتجديد عقد اللاعب بناءً على رغبة المدير الفني جيمي باتشيكو الذي أكد على أهمية اللاعب وحاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة. أكد على أهمية اللاعب وحاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة. وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تحليل "رابيد تيست" ، قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. يأتي ذلك ضمن البروتوكول الخاص المتبع بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات الدوري المصري الممتاز، للكشف عن فيروس كورونا المستجد. ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل بالسابعة والنصف مساءً في إطار منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الموسم الكروي الجاري 2020 – 2021.

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