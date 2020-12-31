الاتحاد يفرض التعادل على الباطن في الشوط الأول

نجح فريق الاتحاد في فرض التعادل على الباطن بالشوط الأول من المباراة الجارية الآن على ملعب نادي الباطن في إطار مواجهات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة لفريق الاتحاد وأهدر خلاله العديد من الفرص على مرمى أصحاب

الأرض، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – زياد المولد – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي

خط الوسط: كريم الأحمدي – عبد

الإله المالكي – رومارينيو

خط الهجوم: فهد المولد – عبد الرحمن العبود - بريجوفيتش

تاريخ مواجهات الاتحاد والباطن بالدوري السعودي :

وتكشف لغة الأرقام عن التفوق التاريخي الكبير لفريق الاتحاد أمام الباطن، حيث التقى الفريقان من قبل 9 مرات وحقق الاتحاد الفوز في 8 مواجهات، بينما فاز الباطن في مباراة وحيدة، وكانت جميع المواجهات ما بين بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين.