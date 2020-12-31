الصحافة الإسبانية تشن هجومًا في وقت غريب على نجمي إيفرتون وتوتنهام!

واجه نجمي إيفرتون وتوتنهام هوتسبير: خاميس رودريجيز وجاريث بيل هجومًا جديدًا من الصحافة الإسبانية، بعد أن أثبتت مباريات الثنائي الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن المدير الفني لريال مديد الإسباني، زين الدين زيدان كان على حق في الاستغناء عنهما.

ولم يخف زيدان رغبته في رحيل كلا النجمين عن ريال مدريد، نظرًا لقلة مشاركتهما بالإضافة إلى رواتبهما الكبيرة.

وانتقدت تقارير صحفية إسبانية اللاعبين على الرغم من رحيلهم عن ريال مدريد، في لفتة غريبة للثناء على قرار النادي الملكي بعد تقليص الخسائر المالية.

وكانا يتقاضا اللاعبان رواتب مرتفعة جدًا، وبالكاد اعتمد عليهما زيدان خلال الموسم الماضي 2019/20، حيث خاض رودريجيز 14 مباراة، و20 مباراة بيل، وهي أرقام بعيدة جدًا للاعبين يعتبران من نجوم اللعبة حول العالم.

وأثنت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها، على صحة قرار زيدان بالتخلي عن خدمات الثنائي خاميس رودريجيز وجاريث بيل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز بدأ الموسم بشكل جيد مع إيفرتون تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث سجل النجم الكولومبي ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في المباريات الخمس الأولى ليقود التوفيز إلى صدارة الدوري الإنجليزي.

لكن لاعب بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي السابق، لم يشارك في الخمس مباريات التالية نظرًا لتعرضه لإصابة لم يكشف إيفرتون عن تفاصيلها.

وأشارت الماركا أن خاميس بدأ الموسم مبكرًا بشكل قوي، كما فعل سابقًا خلال فترة إعارته مع بايرن ميونيخ الألماني، لكن تراجع أدائه شيئًا فشيئًا.

كما زعم نفس التقرير الصادر عن الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، كان مصدر إلهام لجمهور إيفرتون، الذي بدأ يشك الآن فيما يمكن أن يقدمه اللاعب للفريق.

وفيما يخص جارث بيل، تناول تقرير الماركا مشكلة إصابة الركبة التي عانى منها النجم الويلزي في ريال مدريد، والتي لا تزال قائمة معه في توتنهام.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، ريال مدريد مصابًا؛ حيث غاب عن أول خمس مباريات لتوتنهام بسبب مشاكل الركبة، وأصيب مرة أخرى مؤخرًا في ربلة الساق، وهو ما سوف يبقيه بعيدًا عن الملاعب لبضعة أسابيع كما أكد مورينيو.

وأشار التقارير أيضًا، إلى أن مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو بالكاد يعتمد على بيل، بواقع أربع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي بمجموع 160 دقيقة، مما أدى إلى مشاركة النجم الويلزي في جميع مباريات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، وهو سيناريو مختلف تمامًا عما اعتاد عليه اللاعب في ريال مدريد.

ويخشى ريال مدريد من عودة بيل وإنهاء توتنهام لإعارته، خصوصًا في ظل أجر النجم الويلزي الكبير والبالغ 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويحتل بيل في الوقت الحالي جزءًا كبيرًا من فاتورة أجور توتنهام، لا سيما وأن النادي الإنجليزي يقوم بدفع نصف راتبه الأسبوعي على الرغم من قلة مشاركاته.

كما تم التأكيد في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن بيل على وشك الغياب عن توتنهام خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق، بدأت بمباراة التعادل (1-1) مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد الماضي مطلع هذا الأسبوع.

وأخيرًا قلل التقرير من شأن إيفرتون وتوتنهام، حيث تم تصنيف فريقي الدوري الإنجليزي الممتاز بأنهما: “أقل مرتبة من ريال مدريد بشكل واضح”، مضيفًا أن انتقال اللاعبين إلى الناديين ترك زيدان “غير ندم”.