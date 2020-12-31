نجم يوفنتوس يحزم حقائبه من أجل السفر إلى إنجلترا للانضمام إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن لاعب خط وسط يوفنتوس، سامي خضيرة جهز حقائبه للسفر إلى إنجلترا، وقد يكون اللاعب الألماني في طريقه للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة إيفرتون.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن خضيرة طلب من إدارة يوفنتوس السفر إلى إنجلترا، لاستكشاف الفرص المتاحة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بالانتقال إلى إيفرتون، حيث يمكن لم الشمل مرة أخرى مع مدربه السابق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

انضم خضيرة، الذي مثل ألمانيا في 77 مباراة دولية، إلى يوفنتوس بشكل مجاني في يوليو 2015 بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني، وشارك في 145 مباراة مع فريق السيدة العجوز منذ ذلك الحين.

ولم يتم تسجيل خضيرة، في قائمة يوفنتوس المشاركة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وينتهي عقده مع البيانكونيري في يونيو 2021 بالصيف القادم.

ويبدو أن لاعب شتوتجارت الألماني السابق، اتخذ قراره بالرحيل عن يوفنتوس، الذي أحرز معه لقب الدوري الإيطالي خمس مرات متتالية، كأس إيطاليا ثلاث مرات، وكأس السوبر المحلي مرة واحدة.

وفي حال انتقال خضيرة إلى إيفرتون؛ سيجتمع اللاعب ذو الأصول التونسية مجددًا بكارلو أنشيلوتي، الذي أشرف على تدريبه عندما كان المدرب الإيطالي مديرًا فنيًا لريال مدريد بين عامي 2013 و2015.

يذكر أن خضيرة حقق خلال فترته مع ريال مدريد العديد من الألقاب، وهي: دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الدوري الإسباني وكأس إسبانيا مرتين، السوبر المحلي مرة واحدة، كأس العالم للأندية مرتين، والسوبر الأوروبي مرة واحدة.

كما فاز سامي خضيرة بالدوري الألماني مع فريق شتوتجارت، لكن البطولة الأهم في تاريخه هي التتويج مع منتخب بلاده ألمانيا ببطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، واستطاع المانشافت حصد اللقب عن جدارة واستحقاق.