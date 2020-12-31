بث مباشر | شاهد النصر والفيصلي في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “النصر والفيصلي” في إحدى مباريات اليوم الخميس 31-12-2020 ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “النصر والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “حماد العنزي”.

تقام مباراة النصر والفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وتنطلق في تمام الساعة 17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر، 14:55 بتوقيت جرينتش.

أقال نادي النصر مدربه البرتغالي “روي فيتوريا” الأسبوع الماضي، ليصعد مدرب الفئات السنية الصغرى، الكرواتي “ألين هورفات” لتولي مهمة تدريب الفريق املاً في تعويض البداية الكارثية للفريق في الدوري السعودي هذا الموسم، إذ تلقى 6 هزائم وفاز في اثنين وتعادل مثلهما.

وأكد ألين هورفات أنه لن يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت، حيث قال: “نناقش مدة العقد مع الإدارة لكن الرئيس قال أمام اللاعبين إني لست مدربا مؤقتًا، ولكن سيتم الاعتماد علي لفترة طويلة هنا”.

ويتواجد النصر في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن منطقة الأمان، وسجل لاعبوه 12 هدف، واستقبلت شباكه 16 هدف.

على الجانب الآخر، تلقى فريق الفيصلي خسارتان متتاليتان في الدوري السعودي ليتراجع إلى المركز التاسع برصيد 13 نقطة، وسيتطلع إلى استغلال تدهور حالة النصر من أجل خطف الثلاث نقاط أو على الأقل الخروج بنقطة.

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