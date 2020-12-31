الامارات | 4 إصابات جديدة لكورونا في صفوف الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات جديدة لكورونا في صفوف الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد. وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن المسحة الطبية التي خضع لها محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سيخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة المصرية.‏

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن محمد مجدي أفشة سيخضع لمسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته بعد تبين إصابته بالعدوى في وقت سابق.

وأضاف أن أن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، سيخضع ‏لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران أمس لتقييم حالته وتحديد ‏فرص مشاركته في المران الجماعي.‏ وتزايدت فرص طاهر محمد طاهر في المشاركة في المران الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات ‏الأخيرة بعد تحسن حالته.‏

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