شكرا لقرائتكم خبر عن «جهاز اليد» يطمئن على أسامة الجزيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، على التواصل مع أسامة الجزيري، لاعب الفريق المتواجد برفقة منتخب تونس؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم.



واطمأن الجهاز الفني على اللاعب، وذلك في إطار دعم اللاعبين المتواجدين مع المنتخبات المختلفة، وتحفيزهم لتقديم أفضل ما يمكن خلال الفترة المقبلة.



ويواصل الفريق تدريباته بصورة يومية، حيث يقوم الجهاز الفني بعمل فترة إعداد جديدة في ظل توقف المسابقات على خلفية استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في مونديال اليد الذي يقام بمصر.