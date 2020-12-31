شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يجدد عقده مع الزمالك ٣ مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت إدارة الكرة بنادي الزمالك في إقناع يوسف أوباما بتجديد عقده لمد ٣ مواسم بعد التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة النادي. وقام أوباما بالتوقيع علي تجديد تعاقده مع الزمالك، لمدة 3 سنوات مقبلة وجهزت اللجنة الموقتة برئاسة عماد عبدالعزيز شيكًا بمقدم عقده حصل عليه فور التوقيع. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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