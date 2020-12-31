شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الشمس في نهائي بطولة القاهرة لكرة السلة تحت 14 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق كرة السلة للناشئين تحت 14 سنة بالنادي الأهلي اليوم الخميس مواجهة مهمة أمام فريق الشمس، في نهائي بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على صالة جامعة حلوان، واستعد لها الفريق بشكل قوي نظرا لأهمية الحصول على اللقب.

وحرص محمد أشرف توفيق، مدرب الفريق على تجهيز اللاعبين معنويا وفنيا بشكل كبير، وعقد محاضرة أكد خلالها ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية والتركيز الشديد من أجل الفوز وتحقيق اللقب. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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