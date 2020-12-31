شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمرات الصحفية لمنافسات مونديال اليد «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المنظمة ببطولة العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل بمشاركة 32 دولة، عقد المؤتمرات الصحفية لمباريات ومنافسات المونديال «اون لاين» بخاصية الفيديو كونفرانس .

وجاء هذا القرار في إطار الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها من اللجنة الطبية ووزارة الصحة على أن يحق المشاركة في المؤتمر لكل الإعلاميين سواء من هم داخل الفقاعة أو خارجها .

وحاليا تعمل اللجنة الإعلامية على إنهاء استخراج التصريحات الخاصة بوسائل الإعلام سواء الصحف والمواقع والقنوات للحصول على التصريحات لتغطية المونديال .

من ناحية أخرى تقوم اللجنة حالياً بترتيب المسارات الخاصة بالفقاعات المغلقة لمنع الاحتكاك لمن هم في داخل الفقاعة ومن هم خارجها.