شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يحدد اليوم موعد رجوع «طاهر» للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، عن ان طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، سيخضع ‏لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم الخميس الذي يقام في الثالثة عصرا، لتقييم حالته وتحديد ‏فرص مشاركته في المران الجماعي.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصرا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة ‏المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وتزايدت فرص طاهر محمد طاهر في المشاركة الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات ‏الأخيرة بعد تحسن حالته، ويتحدد اليوم إمكانية مشاركة اللاعب في المران أو تأجيل ‏القرار لحين الانتهاء من مواجهة دجلة على أقصى تقدير.‏

وكان طاهر محمد طاهر، قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ‏السكندري التي أقيمت على استاد السلام والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دور ر الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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