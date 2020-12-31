ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وفوز مان يونايتد.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح

كتب: ضياء السقا

سقط ليفربول للمباراة الثانية على التوالي في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، في ختام مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

ورغم تعادل ليفربول، فإنه مازال في الصدارة، فيما اقترب مانشستر يونايتد من القمة بعد فوزه على وولفرهامبتون 1-0، حيث يتملك الريدز 33 نقطة من 16 مباراة، أما الشياطين الحمر لديهم 30 نقطة من 15 مباراة.

وبالتالي هناك مباراة إضافية ومؤجلة لفريق المان يونايتد قد تجعله يتساوى أو يتجاوز ليفربول في أي وقت، ويأتي بعدهم ليستر سيتي وإيفرتون في المركزين الثالث والرابع على الترتيب وبفارق الأهداف حيث يملكان 29 نقطة ولكن لفريق ايفرتون أفضلية حيث له مباراة مؤجلة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 16:

1 ليفربول، 33 نقطة.

2 مانشستر يونايتد، 30 نقطة.

3 ليستر سيتي، 29 نقطة.

4 إيفرتون، 29 نقطة.

5 أستون فيلا، 26 نقطة.

6 تشيلسي، 26 نقطة.

7 توتنهام، 26 نقطة.

8 مانشستر سيتي، 26 نقطة.

9 ساوثهامبتون، 26 نقطة.

10 وست هام، 23 نقطة.

11 ليدز يونايتد، 23 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 21 نقطة.

13 آرسنال، 20 نقطة.

14 نيوكاسل، 19 نقطة.

15 كريستال بالاس، 19 نقطة.

16 بيرينلي، 16 نقطة.

17 برايتون، 13 نقطة.

18 فولهام، 11 نقطة.

19 وست بروميتش ألبيون، 8 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطتان.

صراع الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، واصل نجم فريق ليفربول محمد صلاح، تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري، رغم غيابه عن التهديف في الجولة السادسة عشر أمام نيوكاسل يونايتد.

ولم يتمكن ثنائي توتنهام هاري كين وسون هيونج مين من زيادة رصيدهما التهديفي في هذه الجولة بسبب تأجيل مباراة الديوك مع فولهام لزيادة أعداد المصابين بكورونا في فريق الخصم.

وانطبق الأمر نفسه على نجم إيفرتون كالفيرت لوين حيث تأجلت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون لوجود حالات إصابة بالفيروس.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري بعد نهاية الجولة السادسة عشر:

محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 11 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 11 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 10 أهداف.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 10 أهداف.

هاري كين، توتنهام، 9 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل، 8 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 8 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 7 أهداف.