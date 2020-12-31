شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على قيد 3 لاعبين مصريين أو أجانب فى قائمة الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة أن اجتماع الجبلاية مع الأندية شهد الاستقرار على قيد ثلاثة لاعبين سواء مصريين أو أجانب فى قائمة الانتظار الخاصة بكل نادٍ، كخطوة استثنائية للحفاظ على أموال الأندية من الإهدار بسبب الفترة الاستنثنائية التى نعيشها فى هذا التوقيت بسبب جائحة كورونا، وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ورؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز ضرورة الاستمرار فى الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع إنهاء أى أمور إجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الإجراءات.

كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التى تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام فى اتخاذ قراراتهم فى المواقف المختلف عليها، وتم إطلاع الأندية على هذه المشاكل.