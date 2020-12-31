شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق بعد إصابته بكورونا:"الحمد لله دائماً وأبداً..دعواتكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أكرم توفيق لاعب خط وسط النادى الاهلى من جماهير ناديه الدعاء له عقب إصابته بفيروس كورونا ، وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على تويتر :"الحمد لله دائماً و أبداً وفي كل الأحوال .. دعواتكم"، ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدٍ الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وقال عبدالحفيظ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة ‏المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن محمد شريف ومحمود كهربا هم هدافي الأهلي في الموسم الحالي برصيد 3 أهداف لكل منهما، بينما يتواجد في القائمة كلا من علي معلول وعمرو السولية وحسين الشحات وأكرم توفيق ولكل منهما هدف وحيد.

ويعد الأهلي أقوى هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبيه في تسجيل 10 أهداف في ثلاث مباريات فقط، وكذلك أقوى دفاع مع الزمالك حيث لم تستقبل شباكهما سوى هدف وحيد.