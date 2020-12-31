شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يهنئون أمح الدولى بعيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الأهلى على تهنئة أمح الدولى الذى يعتبر واحد من أبرز مشجعى القلعة الحمراء بمناسبة عيد ميلاده حيث نشر أمح أكثر من فيديو لتهنئات نجوم الفريق الأول له بتلك المناسبة ومنهم حارس مرمى الفريق محمد الشناوى ومدافع الفريق المغربى بدر بانون بالإضافة إلى اللاعب حسين الشحات مثلما ظهر فى الحساب الرسمى لأمح الذى حرص بدوره على الرد على تلك التهانى.

كما حرص صانع العاب النادى الأهلى محمد مجدى قفشة على تهنئة أمح بعيد ميلاده من خلال فيديو هو الآخر، ورد عليه أمح على طريقة القاضية ممكن وكتب: "القاضيه ممكن اجدع و أرجل لاعب على الارض مجدى قفشه ابن الناس".

ولم يقتصر الأمر على لاعبى الأهلى وإنما حرص حارس مرمى الزمالك جنش على تهنئة أمح، ليصفه أمح بقوله: جنش أخويا مش صاحبى.

وكان أول المهنئين لأمح الدولى هو محمود كهرباء حيث حرص على الاحتفال بعيد ميلاد المشجع الأهلاوى الشهير أمح الدولى، ونشر كهربا عبر أستورى حسابة على انتسجرام، فيديو يجمعه بـ أمح الدولى من أستاد التتش بالجزيرة، وعلق عليه، "عيد ميلاد سعيد لحبيبى أمح الدولى .. كل سنه وانت طيب".

وداعب كهربا، المشجع الأهلاوى المعروف "أمح"، بشأن سنه، حيث أكد أمح انه يحتفل بعيد ميلادة الـ 37، بينما توقع كهربا انه أتم 34 عام فقط.

ويرتبط أمح بعلاقة صداقة قوية مع العديد من نجوم الرياضة على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا وصلاح أمين واحمد الشيخ، ويحرص دائما على حضور مباريات الأهلى من الملعب لمؤازرة زميله كهربا، ومؤازة لاعبين الأهلي في أصابتهم، حيث حرص على إرسال رسالة إلى محمد مجدى قفشة صانع ألعاب الأهلى الغائب بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخراً، وذلك من داخل ملعب مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى.

كما سبق وظهر أمح الدولى وهو يرتدى قميص قفشة رقم 19، وبعث له برسالة متمنياً له الشفاء، مثلما ظهر خلال الفيديو الذى نشره قفشة عبر خاصية الاستورى على موقع انستجرام، وذلك خلال مباراة الأهلى الأخيرة فى الدورى مع الاتحاد السكندرى.