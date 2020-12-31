شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى محمد أبو العلا محلل أداء المقاولون العرب من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها محمد أبو العلا محلل الأداء الفنى لفريق المقاولون العرب، تعافيه من فيروس كورونا، وذلك عقب خضوعه للعزل الصحى بالمركز الطبى للمقاولون، عقب إصابته مع عدد من لاعبى الفريق بالفيروس التاجى، حيث كان كورونا قد ضرب 8 لاعبين من المقاولون قبل مباراة النجم الساحلى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وكان المقاولون قد حصد أول ثلاث نقاط فى دورى الموسم الجارى مساء أمس، عقب فوزه على البنك الأهلى بثنائية نظيفة، سجلها لويس إدوارد وسيف الدين الجزيرى لاعبا ذئاب الجبل، ليتقدم المقاولون مركزاً فى الجدول ويحتل الترتيب رقم 17 برصيد 3 نقاط ويتبقى للمقاولون مباراة مؤجلة أمام سيراميكا من الجولة الثالثة بسبب المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستعاد المقاولون كل من، سيف الجزيرى، محمد سمير، أحمد الشيمى، هيثم الجوينى، بينما تبقى 3 لاعبين أخرين يخضعون للعزل الصحى من المرتقب عودتهم سريعاً فى ظل خضوعهم للبروتكول الطبى.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى إياب دور الـ 32 الأول فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التى تجمع الفريقين بتونس يوم الأربعاء المقبل، حيث يكفى المقاولون التعادل بأى نتيجة إيجابية للتأهل.

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" تعيين طاقم تحكيم مغربى لقيادة مباراة العودة فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى، والذى يقام يوم الأربعاء الموافق 6 يناير من العام الجديد 2021، على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وجاء طاقم حكام اللقاء كالتالى: نور الدين الجعفرى حكم رئيسى، مساعد أول هشام آيت عبو، مساعد ثانى فتيحة جرمونى، وحكم رابع جلال جياد.