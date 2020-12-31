شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض مناقشة عرض أهلي جدة لضم الونش بسبب عدم الجدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت إدارة الكرة بنادي الزمالك مناقشة عرض أهلي جدة السعودي لاستعارة محمود حمدي الونش مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب عدم تحديد إدارة اهلي جدة عرضها في الخطاب الذي وصل الي إدارة الزمالك.

وقال مصدر في لجنة الكرة بالزمالك ان عرض اهلي جدة عبارة عن رغبة في التعاقد ولا يحمل أي قيمة مالية او أي تفاصيل للعرض المقدم، وهو ما دفع إدارة النادي لرفض مناقشة العرض او الدخول في مفاوضات بشأن اللاعب، بداعي ان العرض غير جدي ومجرد رغبة واهتمام من النادي السعودي بالتعاقد مع الونش.

وأضاف المصدر ان لجنة الكرة والجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي باتشيكو لن يوافقوا علي رحيل الونش عن الفريق في منتصف الموسم، لحاجة الفريق الي مجهوداته وكذلك لعدم وجود وفرة في اللاعبين في هذا المركز وهو قلب الدفاع، حيث يضم الزمالك كل من الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام في مركز قلب الدفاع ولا يمكن الاستغناء عن أي منهم في الانتقالات الشتوية نظرا لضغط جدول الدوري ومباريات افريقيا.

وكانت إدارة الزمالك قد تلقت عرضا رسميا من إدارة اهلي جدة برغبتهم في التعاقد مع الونش ويطلب فيه النادي السعودي معرفة طلبات الزمالك المالية وشروط التعاقد وهو ما لاقي عدم قبول لدي إدارة النادي.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك ان السبب في تأخر حصول يوسف أوباما مهاجم الزمالك علي مقدم التعاقد الخاص بعقده الجديد يرجع الي رفض إدارة البنك الذي يتعامل معه الزمالك صرف الشيك الذي حصل عليه اللاعب ، لان التوقيع المعتمد لدى البنك هو توقيع اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي والذي كان يشغل منصب امين الصندوق قبل تعيينة رئيسا للجنة المؤقتة عقب وفاة احمد البكري رئيس النادي السابق.

وقامت إدارة النادي بتوقيع الشيك الخاص بأوباما من المستشار سامي صبحي الذي تم تعيينه مؤخرا امينا للصندوق وهو التوقيع الذي لم يكن معتمد لدي البنك، ليتم حل الازمة في ساعة متاخرة من مساء امس مع البنك، وسيصرف اللاعب مستحقاته قبل المران، علي ان يتم الإعلان عن تجديد أوباما عصر اليوم.