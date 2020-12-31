شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. أزمة بين ميهوب وفاروق في الجهاز الفني لمنتخب 95 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

شهد منتخب الشباب مواليد 95 الذي كان يقوده فنيا علاء ميهوب ومعه في الجهاز المعاون ياسر رضوان ومحمد فاروق، ولكن قبل تصفيات بطولة افريقيا للشباب أزمة كبري بين علاء ميهوب المدير الفي ومحمد فاروق المدرب المساعد بسبب تدخلات الأخير في قرارات المدير الفني، بخلاف ازمة أخرى وقعت بين علاء ميهوب وياسر رضوان المدرب العام بسبب اتهام ميهوب لرضوان بأنه وراء تسريب اخبار المنتخب لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وقتها.

الازمة التي احتاجت تدخل محمود الشامي عضو مجلس الجبلاية والمشرف علي المنتخب وقتها، وقام الأخير بإقالة علاء ميهوب من منصبه قبل انطلاق التصفيات، وتولي ياسر رضوان ومحمد فاروق المهمة ولكنهما فشلا في التأهل لبطولة افريقيا ليتم تسريح المنتخب والجهاز الفني بالكامل.