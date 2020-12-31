شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يصدر قرار بانشاء مكتب لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بإنشاء مكتب لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية وذلك في إطار خطة الوزارة للاهتمام بالاستثمار الرياضي.

اكد صبحي ان إصدار القرار يأتي في إطار خطة الوزارة للاهتمام بالاستثمار الرياضي، وتسهيلا علي الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية، الأمر الذي يلزم هذه الشركات بالحصول علي موافقات ترخيص وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمة.

ومن ناحية أخرى ،أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء أعمال الصيانة الكاملة التى خضعت لها المدينة الرياضية ببورسعيد الفترة الماضية، وفتح أبواب المدينة أمام الأعضاء يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير المقبل، واستئناف جميع الأنشطة والبرامج والأكاديميات المنفذة بها.

وتؤكد إدارة المدينة الرياضية ببورسعيد استعداد جميع أطقم العمل من الفنيين والإداريين والمدربين لاستئناف كافة الأنشطة المختلفة مع التزام جميع الأعضاء ومرتادى المدينة بجميع الاجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي فى إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المتسجد، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.