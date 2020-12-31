شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي قيمة عقود نجوم الزمالك بعد التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهت إدارة الكرة بنادي الزمالك التجديد للثنائي محمود شيكابالا وأحمد فتوح لاعبا الفريق بعدما وقع الثنائي علي عقود تجديدهما مع الزمالك أمس في حضور أعضاء لجنة الكرة، ويتبقي توقيع الثنائي محمود جنش ويوسف أوباما عقب الاتفاق معهما علي كافة البنود الخاصة بعقدهما الجديد.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن محمود شيكابالا سيحصل علي 10 مليون جنيه في الموسم الأول تزيد 100 ألف جنيه في الموسم الثاني حيث يمتد تعاقده لموسمين، فيما يحصل احمد فتوح علي 7 مليون جنيه في الموسم تزيد أيضا بقيمة 100 الف جنيه في الموسم ، ويمتد تعاقده لـ 4 مواسم.

اما بالنسبة لمحمود جنش فقد طلب اللاعب الحصول علي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد مساواة مع محمد عواد حارس مرمي الفريق ، الا ان إدارة الزمالك رفضت المبلغ الذي طلبه جنش وعرضت عليه 10 مليون جنيه في الموسم ، وهو ما كان عائقا للحصول علي توقيعه، ولكن تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين ليتم إضافة مميزات اخري مالية علي عقد جنش الجديد.

فيما وافق أوباما علي الحصول علي 12 مليون جنيه في الموسم بعدما كان طلب 15 مليون في الموسم، مساواة مع طارق حامد كابتن الفريق، ولكن إدارة الزمالك طلبت منه الموافقة علي الـ 12 مليون في الموسم مع تعويضه اثناء سير العقد بمميزت أخرى مثل الإعلانات والمكافات.

وأعلنت إدارة نادي الزمالك التجديد أمس لشيكابالا واحمد فتوح، ومن المنتظر ان يتم الإعلان اليوم عن تجديد كل من جنش واوباما، فيما يظل مصير فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي معلقا بعدما رفض اللاعب التوقيع علي عقوده الجديدة مع الزمالك رغم حصوله امس عل 530 الف يورو قيمة متأخراته عن المواسم الماضية.