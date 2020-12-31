شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يمنح لاعبى المصرى راحة سلبية لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر على ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يومين عقب نهاية مباراة الأمس أمام غزل المحلة والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف سجله اللاعب عمر كمال عبد الواحد ، على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب اعتبارًا من ظهر بعد غدٍ السبت استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري والتي تجمعه بالاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل الموافق السابع من يناير على ستاد الجيش ببرج العرب.

حقق فريق المصري البورسعيدى فوزًا صعبًا على نظيرة غزل المحلة بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري و التى أقيمت على ستاد برج العرب بالاسكندرية وسجل هدف المصري عمر كمال عبدالواحد في الدقيقة الـ74 من عمر المباراة وحاول المحلة خطف التعادل ولكن بدون أي جدوي.

وشهدت المباراة طرد جريندو مهاجم المصري بعد تدخل عنيف على لاعب المحلة، عقب نزوله بخمس دقائق بهذا الفوز رفع المصري رصيده للنقطة الـ9 في المركز الثالث، وتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ5 في المركز العاشر.