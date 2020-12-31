شكرا لقرائتكم خبر عن قاضية قفشة ولدغة الأناكوندا وهدف الأباتشى ضمن 7 أهداف لا تنسى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عام 2020، الكثير من الأهداف المؤثرة والجمالية سواء مع القطبين الأهلى والزمالك أو الأندية الأخرى، ومن بينها كانت هناك أهدافاً ساهمت فى حصد بطولات غابت لفترة طويلة عن الكرة المصرية، وكان أبرزها 7 أهداف احتلت صدارة الأهداف المؤثرة والممتعة.

قاضية قفشة

احتل هدف محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى، والذى سجله فى شباك نادى الزمالك بنهائى دورى أبطال أفريقيا، ليفوز المارد الأحمر بالمباراة ويحصد اللقب الأفريقى التاسع، المرتبة الأولى ضمن قائمة الأهداف التى لا تنسى فى عام 2020، بعدما أعاد الأميرة الأفريقية إلى دولاب البطولات الأحمر بعد 7 سنوات من الغياب، واشتهر هدف قفشة جماهيرياً باسم "القاضية ممكن"، بعد التعليق الشهير للتونسى عصام الشوالى على الهدف الذى جاء فى الوقت القاتل من اللقاء ليعلن فوز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى نهائى القرن.

هدف الأباتشى

رغم أن هدف محمود عبد الرزاق شيكابالا فى شباك محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، خلال نهائى دورى أبطال أفريقيا، لم يكن كافياً لتتويج القلعة البيضاء باللقب القارى، إلا أن الكثيرين أجمعوا على جمال الهدف الذى جاء من تسديدة قوية بعد مراوغة 3 لاعبين من الأحمر فى زاوية صعبة على حارس العرين الأهلاوى.

هدفا بن شرقى يتوجان الزمالك بالسوبر الأفريقى

أعاد المغربى أشرف بن شرقى، نادى الزمالك إلى منصات التتويج الأفريقية، بعدما سجل ثنائية فى شباك الترجى خلال مباراة السوبر الأفريقى، بعدما افتتح يوسف ابراهيم "أوباما" التسجيل في الدقيقة الثانية من المباراة، بينما جاء الهدف الوحيد للترجي عبر الجزائري عبد الرؤوف بن غيث من ركلة جزاء (47)، ليحرز الأبيض بذلك لقب الكأس السوبر للمرة الرابعة بعد 1994 و1997 و2003، ويحرم الترجي من لقب ثان بعد تتويجه الوحيد في 1995.

ثنائية "أليو" تنهي عقدة بيراميدز

أنهى الثنائى أليو بادجى وأليو ديانج لاعبا الأهلى، عقدة صعبة للفريق الأحمر خلال موسم 2020، عندما نجحا فى إعادة المارد الأحمر من الخسارة بهدف إلى الفوز بهدفين على فريق بيراميدز، ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم قبل الماضي بواقع مرتين فى الدورى ومرة فى الكأس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين، بعدما كان على جبر قد سجل هدف التقدم لبيراميدز.

لدغة الأناكوندا

يعتبر هدف مصطفى محمد ضمن ثلاثية الزمالك فى الأهلى خلال مباراة الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام للموسم الماضى، من الأهداف المميزة التى لا تنسى خلال عام 2020، حيث أظهر مصطفى محمد مهارة كبيرة فى تسجيل الهدف بعدما خدع مدافعوا الأهلى محرزاً هدف الأبيض الثانى قبل أن يسجل أسامة فيصل الهدف الثالث لتنتهى المباراة بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف.

هدف محمد عصام فى الزمالك

انضم هدف محمد عصام لاعب المقاولون العرب، فى شباك الزمالك خلال الدور الثانى من دورى الموسم الماضى، إلى قائمة الأهداف المؤثرة والتى لا تنسى خلال 2020، وذلك بعدما نجح أن يحرز هدفاً قاتلاً بثلاث نقاط ثمينة فى شباك الأبيض لينهى المباراة بفوز تاريخى للمقاولون بنتيجة 2 / 1، رغم النقص العددى لذئاب الجبل فى تلك المباراة.