شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتحاد الكرة عايز يولع روما.. وعايزين نعرف من يدير الكرة فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الإعلامى أحمد شوبير هجوماً عنيفاً على أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مطالباً إياه بإعلان من يدير الجبلاية فى الوقت الحالى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "كل خطط الاتحاد الأحادى باظت بعد اجتماع الأندية، اتحاد الكرة عامل زى عنتر فى الاسكيتش الشهير أوعى يجيلك عنتر، عايز يولع روما بحالها، شوية يقول هنلغى الفار ولما الأندية اعترضت قال خلاص هو أنتم زعلتم مش هنلغيه، هنعمل رابطة للأندية ورجع قال لأ خلاص مفيش رابطة وده مش تراجع محدش يقول علينا بنتراجع".

ويضيف شوبير: "بيقول إنى داخل معاك معركة شخصية وأنا بقوله معنديش معركة شخصية معاك ولا مع غيرك ولا مع كبيرك لإنك لا تستحق معركة شخصية من الأساس، أنا هفضل أسأل من يدير الكرة فى مصر، طول عمرنا عارفين إن الكرة تدار من خلال لجان المسابقات والحكام وشئون اللاعبين وكل ده مشيته، لازم نعرف من يدير الجبلاية ، بقولها بحرقة مينفعش اتحاد كرة يديره فرد واحد".

وأردف شوبير "لو متخانق مع عمرو الجناينى إضربوا بعض فى الشارع لكن بعيدا عن الجبلاية مش كل قرار خده الجناينى تمسحه بأستيكة، كنت أول من انتقد اللجنة الخماسية فى بداية عملها، لكن تغير موقفى بعد ماشوفت انجازاتهم لكن مينفعش اتحاد الكرة يخدم على بنى ادم واحد عشان يبقى رئيس اتحاد الكرة".

وأكمل شوبير "فين أدوار أعضاء المجلس زملائك وفين رؤساء اللجان، داخلين على فترة انتقالات شتوية ومفيش لجنة شئون لاعبين ، فين لجان القسم الثانى والثالث اللى طردتها بره بدون سبب".

وأتم شوبير "كوارث وبلاوى فى الاتحاد وهفضل ازعق واصرخ فى الراديو والتليفزيون ، كفاية انى اقول أن فى 8 مليون جنيه مستحقات للاتحاد لدى الكاف والجبلاية بتقول مفيش فلوس ندفع لشركة الفار".