شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يخضع لمسحة كورونا جديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن عمرو السولية لاعب الفريق، يجري مسحة ‏طبية جديدة اليوم؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على نسبة تعافيه من فيروس كورونا، ‏وفرص عودته إلى المشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.‏

وغاب السولية عن رحلة الفريق الأخيرة إلى النيجر التي خاضها خلالها مواجهة سونيديب في ‏ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعدما كشفت المسحة الطبية التي أجراها مع الفريق ‏قبل السفر عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.‏

ويخضع السولية للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، فيما تحدد نتيجة ‏المسحة الطبية الجديدة التي يجريها اليوم تطورات حالته، والتعرف على موعد مشاركته في ‏المران الجماعي في حالة تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.‏

ويستمر السولية في العزل المنزلي وتطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس.

وأثبتت المسحة الأخيرة التي خضع لها ثلاثي الأهلي المصابين بكورونا عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، تعافي أفشة وربيعة وتحول عينتهما إلى سلبية ، بينما تستمر إيجابية مسحة السولية.

وتلقى السولية تعليمات من الجهاز الطبي للأهلي للسير عليها والتنبيه عليه بضرورة اتباع البروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة ، حتى يتثنى له التعافي من الإصابة والحاق بزملائه في تدريبات الفريق الأحمر.

واستعاد الجهاز الفنى للاهلى بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بالعائد من الإعارة أكرم توفيق في وسط الملعب بجوار حمدى فتحي ىوالمالى أليو ديانج خلال المباريات التى غاب عنها عمرو السولية وظهر أكرم بصورة جيدة مما يجعله فى الصورة للمنافسة على الاستمرار فى التشكيل الاساسي خاصة انه يشارك بقوة فى الهجوم بخلاف دوره الدفاعي وأحرو هدف فى لقاء الاهلى والاتحاد الأخيرالذى انتهي بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة .