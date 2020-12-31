شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام مرشح لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلى دائرة المرشحين لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر فى مباراته ضد وادى دجلة غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدورى، حال عدم التأكد من مشاركة محمد هانى أساسيا فى مباراة الغد من عدمه.

واشتكى محمد هانى من الإصابة بنزلة برد وتم إراحته ولم يشارك فى مران الفريق أمس الأربعاء، على أن يتم حسم موقفه فى مران الفريق الأحمر اليوم، سواء بالمشاركة أساسيا أو الاعتماد على بيكهام فى قيادة الجبهة اليمنى.

وأشرك موسيماني، بيكهام في الجبهة اليمنى خلال مران الأهلي بالأمس من أجل الاستعانة به في مباراة دجلة، إذا ما تأكد صعوبة لحاق هاني بالمباراة، لاسيما أن بيكهام يجيد اللعب في الجبهة اليمنى وسبق له المشاركة أساسيا في مباراة سونيديب بطل النيجر بافتتاح مشوار الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز في 3 مباريات متتالية بعد الفوز على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى وعلى غزل المحلة بثلاثة نظيفة في الجولة الثانية وعلى الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 9 نقاط من لعب 3 مباريات، بينما يتواجد الجونة في صدارة الدوري برصيد 11 نقطة من لعب 5 مباريات.

جدير بالذكر أن بيكهام انضم للأهلى فى الانتقالات الصيفية الأخيرة عائدا من وادي دجلة في صفقة كلفت القلعة الحمراء مبلغ 12.5 مليون جنيه، حي رحل عن الأهلي منذ عامين في صفقة شراء محمد محمود من وادى دجلة.