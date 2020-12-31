شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: فحوصات طبية جديدة لطاهر قبل مران الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، سيخضع ‏لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم الخميس الذي يقام في الثالثة عصرا، لتقييم حالته وتحديد ‏فرص مشاركته في المران الجماعي.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصرا على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة ‏المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وتزايدت فرص طاهر محمد طاهر في المشاركة الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات ‏الأخيرة بعد تحسن حالته، ويتحدد اليوم إمكانية مشاركة اللاعب في المران أو تأجيل ‏القرار لحين الانتهاء من مواجهة دجلة على أقصى تقدير.‏

وكان طاهر محمد طاهر، قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ‏السكندري التي أقيمت على استاد السلام والتي انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف دور رد.

وحقق الأهلي الفوز في 3 مباريات متتالية بعد الفوز على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى وعلى غزل المحلة بثلاثة نظيفة في الجولة الثانية وعلى الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 9 نقاط من لعب 3 مباريات، بينما يتواجد الجونة في صدارة الدوري برصيد 11 نقطة من لعب 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها غدٍ الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن محمد شريف ومحمود كهربا هم هدافي الأهلي في الموسم الحالي برصيد 3 أهداف لكل منهما، بينما يتواجد في القائمة كلا من علي معلول وعمرو السولية وحسين الشحات وأكرم توفيق ولكل منهما هدف وحيد.

ويعد الأهلي أقوى هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبيه في تسجيل 10 أهداف في ثلاث مباريات فقط، وكذلك أقوى دفاع مع الزمالك حيث لم تستقبل شباكهما سوى هدف وحيد.