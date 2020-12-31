شكرا لقرائتكم خبر عن متى يخرج رمضان صبحى من "سجن السوشيال ميديا" بعد الرحيل عن الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايزال رمضان صبحى كابتن المنتخب الأوليمبى ولاعب بيراميدز يعانى من الضغوط منذ رحيله عن الأهلى فى الصيف الماضى وانتقاله لبيراميدز ، فعلى الرغم من مشاركته مع الفريق السماوى بشكل أساسى منذ انطلاق الموسم الجارى، إلا أنه مازال غير مؤثر فى الدورى، فلم يُسجبل أهدافاً ولم يصنع أهدافاً بالدوري حتى الان ، مما دفعه ليكون مادة دسمة للسخرية على السوشيال ميديا لاسيما من جماهير الأهلى الناقمة عليه.

رمضان صبحي انتقل من الأهلى إلى بيراميدز مطلع الموسم الجارى وسط جدل شديد بسبب الطريقة التى رحل بها من الأهلى، ما أثار غضب الجمهور الأهلاوى أن رمضان تلاعب بالأهلى، ولم يكن صادقاً حينما تفاوض حول التجديد، وزادت حالة الغضب بسبب عدم قدرة اللاعب على تقديم أى جديد لبيراميدز حتى الآن وعدم قدرته على تحمل الضغوط.

وتعددت رسائل الاعلاميين لرمضان صبحى حول ضرورة عدم استماعه لانتقادات السوشيال ميديا فلقد وجه الإعلامى أحمد شوبير نصيحة لرمضان صبحى لاعب بيراميدز قائلا "رمضان صبحى لو ليا إمكانية أقوله نصيحة هقوله طول ماودنك للجمهور والسوشيال مش هتنجح، محدش يابنى مختلف على إمكانياتك وإنك لاعب كبير، مشيت من الأهلى وخلاص بس مبرراتك للرحيل عن النادى الأحمر لا قيمة لها على الإطلاق، وكنا نتمنى أن تكون صادقا وتعلن رغبتك بمنتهى الوضوح بدلا من الحديث عن مبررات واهية لم يصدقها أى شخص".

وتابع شوبير: "كنت عايزك بس تبقى واضح لكن خلاص قصة رحيلك عن الأهلى اتقفلت، وأنت موهوب ولو فضلت متعصب زى أول مباراة ظهرت فيها هتدفع الثمن غالى، والموضوع مش هيكون إنذار وطرد بس ممكن تبقى إصابات كمان، ركز فى الكورة يا رمضان وكل واحد بياخد نصيبه".

وأكمل شوبير: "فرقتك فرقة كبيرة وفيها نجوم تقيلة بلغة الكورة وبجد فرقة مش سهلة، ومحتاجة ليك تركز معاهم وتقفل ودنك عن الجمهور وعن تعليقات السوشيال ميديا عشان تقدر تكمل وتنجح مع فريقك".

وعلى نفس الوتيرة وجه الاعلامى مدحت شلبى رسالة للعفيجى قائلا :"بعد رحيلك عن الأهلى تواجه ضغوطًا نفسية شديدة جعلتك خارج مستواه الطبيعى، وذلك لتأثرك بالسوشيال ميديا"، متابعاً موجها كلامه لـ رمضان "لا تهتم بالسوشيال ميديا ولا تفكر فى نجوميتك وشعبيتك مع الأهلى .. وركز فى فى اللعب لفريقك الجديد وأظهر إمكانياتك الحقيقية".

الغضب الجماهيري الواضح ضد رمضان صبحي تزامن مع حالة الدعم التى يلقاها اللاعب من جانب الجهاز الفني للفريق وتحديداً الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفني للفريق حيث قال أن رمضان يتميز بقدرات وإمكانيات عالية، مؤكدًا أنه نموذج للاعب المحترف، مضيفًا: "رمضان صبحي لاعب مجتهد جدًا ومختلف وملتزم، وهو من المواهب الشابة ونموذج للاعب المحترف، وأتمنى أن أخرج منه أفضل شيء".

وقال الخواجة الأرجنتينى "أنا سعيد جدا بوجوده فى بيراميدز وأنا أراه يمر ببعض الضغوطات لأنه خرج من النادي الأهلي وانتقل إلى بيراميدز ويركز بشكل جيد، وأنا كمدير فني أتمنى أن أخرج منه أفضل شيء، ولأجل ذلك لا بد أن تكون المجموعة في ظهر هؤلاء اللاعبين".

وحول وجود أى مشكلة مع رمضان صبحى قال: "لم يحدث أى شىء على الإطلاق، وحديثى معه أن يستفيد من جميع النقاط الإيجابية والمواقف الصعبة وأن ينجح في تسجيل الأهداف".

وأردف: "خلال الشهرين الماضيين رمضان صبحي يعمل بشكل قوي ويفهم جيدًا المنافس، وهو رجل محترف بمعنى الكلمة، وعندما احترف في الخارج تغيرت في عقليته.. رمضان محترم جدًا ولكن مندهش مما يقال عبر السوشيال ميديا ولكن هذا الأمر يحدث في الأرجنتين أيضًا".