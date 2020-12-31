شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش مع أحمد مجاهد أزمة الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية؛ لبحث الأمور المتعلقة بمنتخب كرة القدم النسائية، ودورى كرة القدم النسائية.

وطالب وزير الشباب والرياضة اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة شئون اتحاد كرة القدم تكثيف المجهودات المبذولة من قبل الاتحاد بشأن انتظام مسابقات الدورى بدرجاته المختلفة، وتسيير الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بالمنتخبات القومية.

وأعرب وزير الرياضة عن تقديره وشكره للجنة الثلاثية لتفهمها لأهمية تعزيز رياضة كرة القدم النسائية، وحرصها على تطويرها على النحو الأمثل من خلال وضع مجموعة من الآليات تمكن من متابعة وتقييم الأداء بما يعود بالإيجاب على تطوير رياضة كرة القدم النسائية.

وأضاف صبحي أن الكرة النسائية، جزء أساسي من توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة فى شتي المجالات وخاصة الرياضية منها.