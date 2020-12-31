أشرف صبحي يصدر قراراً بانشاء مكتب لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بإنشاء مكتب لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية وذلك في إطار خطة الوزارة للاهتمام بالاستثمار الرياضي. واكد صبحي، أن إصدار القرار يأتي في إطار خطة الوزارة للاهتمام بالاستثمار الرياضي، وتسهيلا على الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية، الأمر الذي يلزم هذه الشركات بالحصول على موافقات ترخيص وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمة. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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