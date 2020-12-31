شكرا لقرائتكم خبر عن «خورفكان للمعاقين» يعتمد خطط العمل للمرحلة المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

اعتمد نادي خورفكان للمعاقين خطط العمل للمرحلة المقبلة واستعدادات الفرق الرياضية، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده النادي الأربعاء برئاسة الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس الإدارة، وبحضور لؤي سعيد علاي نائب الرئيس، وأحمد حسن القاضي أمين السر العام، وخليل محمد المنصوري المدير المالي، وعبد الله علي النقبي رئيس اللجنة الرياضية والفنية، وعلي أحمد النقبي رئيس لجنة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والمجتمعي، وعائشة أحمد الحمودي رئيس لجنة التميز، ومنى سعيد عبيد الحيايي رئيس لجنة الفتيات.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تصب في تطوير العمل بالنادي، كما ناقش المجلس تقارير اللجان المختلفة والاطلاع على سير المعسكر الداخلي لفريق ألعاب القوى المقام في خورفكان، كما أثنى المجلس على وثيقة التعاون المشترك مع نظيره خورفكان الرياضي لخدمة منتسبي الناديين.

كما اطلع المجلس على ما تم إنجازه من إعداد للخطة الاستراتيجية للنادي للمرحلة من 2021 - 2024 وتقرر عقد اجتماع للجنة لإعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية خلال الأسبوع القادم..

وأشاد الدكتور عبدالرزاق بني رشيد بالدور الذي يقوم به أعضاء النادي من جهود جبارة للوقاية من فيروس كورونا، وبدء بعض الأنشطة الرياضية بحسب الاشتراطات والضوابط الموضوعة بهذا الشأن، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم اللامحدود من قبل مجلس الشارقة الرياضي ومبادراته السباقة للرياضة والشباب وبالأخص ذوي الإعاقة..

وأكد لؤي علاي نائب رئيس مجلس الإدارة أن لجان النادي تبذل جهودها في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية عبر التعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة التي تعمل على تحقيق رؤية وأهداف عام الاستعداد للخمسين ضمن سياسات واستراتيجية الحكومة للتحول الإلكتروني الذكي، كما يعمل النادي على تذليل كافة العقبات أمام أبطال ذوي إعاقة من أجل تشريف الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.