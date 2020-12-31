شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تعقد اجتماعها الدوري وتعتمد 43 حكماً مستجداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها الدوري عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبمشاركة سالم عبدالله الشامسي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، صالح المرزوقي، إبراهيم المنصوري، حمد بن حنيفة، عوض مسري وفاطمة العامري أعضاء اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، ومحمد العشماوي مقرراً.

واطلعت اللجنة على قائمة الحكام الدولية لعام 2021 المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» التي ضمت محمد عبدالله حسن، عمار علي الجنيبي، أحمد عيسى درويش، عادل علي النقبي، يحيي علي الملا، عمر محمد أحمد آل علي، سلطان محمد صالح (حكام ساحة) محمد أحمد يوسف، حسن محمد المهري، أحمد سعيد الراشدي، جاسم عبد الله آل علي، زايد داود كمال، مسعود حسن إسماعيل، علي راشد النعيمي، جمعة حمد المخيني، سبت عبيد سرور (حكاماً مساعدين) محمد عبد الله حسن، عمار علي الجنيبي، عمر محمد أحمد آل علي، محمد أحمد يوسف، حسن محمد المهري، محمد عبيد خادم، صقر حمدان الزعابي (حكام فيديو) فهد بدر الحوسني، أحمد عبد الله الغيص، ياسر خلفان الزعابي (حكام كرة قدم الصالات) إبراهيم يوسف الرئيسي (حكم كرة قدم الشاطئية) والحكمات الإناث خلود خدوم الزعابي (ساحة) أمل جمال ناصر (مساعد).

ورفعت اللجنة توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد بشأن اعتماد 43 حكماً اجتازوا بنجاح دورة الحكام المستجدين التي نظمت مؤخراً، وكذلك الاطلاع على آخر التحضيرات الخاصة بالمعسكر الداخلي لحكام الفريق الأول الذي سيقام للفترة من 9 إلى 13 يناير والذي ستتخلله إقامة ورشة حول تقنية الفيديو VAR تحت إشراف نخبة من المحاضرين الدوليين.

واطلعت اللجنة على الرسالة الواردة من الفيفا بشأن قبول الترشيح المبدئي للحكمتين خلود الزعابي ونجاة البلوشي للتواجد كحكمات فيديو مساعدات في بطولة كأس العالم للسيدات المقررة في أستراليا 2023، حيث تعمل إدارة الحكام حالياً على تأهيل المرشحتين بالشكل الأمثل من خلال إشراكهما في الدورات والورش التدريبية المختلفة.

وكانت اللجنة قد أشادت بالندوة التي نُظمت مؤخراً وشهدت حضوراً لافتاً من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.