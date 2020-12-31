شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في انطلاق الأسبوع السابع لدوري الدرجة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الجمعة مباريات الأسبوع السابع لمسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 بإقامة ثلاث مباريات، حيثُ يواجه نادي الحمرية نادي دبا الحصن على ملعب الحمرية، ويستضيف نادي البطائح على ملعبه نادي الذيد، فيما يحل نادي مسافي ضيفاً على نادي العربي.

وتُستكمل مباريات الأسبوع السابع مساء يوم السبت بإقامة مباراتين، حيثُ يلتقي في المباراة الأولى نادي العروبة مع نادي التعاون على ملعب العروبة، فيما تجمع المباراة الثانية نادي دبا مع نادي مصفوت على ملعب دبا.

وتُلعب جميع المباريات الساعة 16:50 مساءً.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع السادس قد أسفرت عن فوز البطائح على مصفوت 2-1، ودبا الحصن على العروبة 3-1، ودبا على مسافي 2-0، والعربي على التعاون 1-0، بينما تعادل الإمارات مع الحمرية 1-1.

ويتصدر البطائح جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، يليه الإمارات «ثانياً»، ودبا الحصن «ثالثاً» ولكلٍ منهما 11 نقطة، ومسافي «رابعاً» 9 نقاط.

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