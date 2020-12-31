بطولة انكلترا: تشلسي-مانشستر سيتي الابرز وليفربول للخروج من دوامة التعادلات

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







لندن: سيكون ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن مسرحا لمباراة قوية بين تشلسي ومانشستر سيتي ضمن المرحلة السابعة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم التي يسعى فيها ليفربول المتصدر وبطل الموسم الماضي الى الخروج من دوامة التعادلات عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون الاثنين، وتفتتح بمواجهة مانشستر يونايتد الوصيف مع استون فيلا الجمعة.

ويدخل تشلسي ومانشستر سيتي المواجهة على طرفي نقيض، فالاول مني بالخسارة امام جاره ارسنال 1-3 ثم سقط في فخ التعادل على ارضه مع استون فيلا 1-1 ما زاد في الضغوطات على كاهل مدربه ونجمه السابق فرانك لامبارد.

اما الثاني فحقق الفوز في مبارياتيه الأخيرتين لكنه سيخوض المباراة منقوصا من خمسة لاعبين عرف منهم اثنان هما المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس والظهير الايمن كايل ووكر وكلاهما مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مباراة سيتي ايفرتون المقررة الاثنين الماضي ارجئت بسبب اصابة اكثر من لاعب في صفوفه بجائحة كوفيد 19 ثم خضع جميع اللاعبين الى فحص جديد الاربعاء جاءت جميع النتائج فيه سلبية كما انهم سيخضعون لفحص آخر السبت قبل 24 ساعة من موعد المباراة للتأكد مجددا من بقاء الحالات سلبية.

وكانت المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب "كوفيد-19"، بعد لقاء استون فيلا ونيوكاسل في الرابع من الشهر الحالي بسبب إصابات في صفوف الأخير، كما تم تأجيل مباراة توتنهام وفولهام الاربعاء ايضا لاصابات في صفوف الثاني.

ولم تفز كتيبة المدرب لامبارد سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات ليحتل فريقه المركز السادس بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وللمفارقة، فان لامبارد نجح في موسمه الاول عندما كان فريقه ممنوعا من اجراء اي تعاقدات بسبب مخالفته قوانين اللاعبين القُصٌر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في احتلال مركز مؤهل الى دوري ابطال اوروبا معتمدا على لاعبين شبان من اكاديمية النادي امثال تامي ابراهام ومايسون ماونت، في حين تراجع مستوى الفريق هذا الموسم على الرغم من انه كان الاكثر الاندية انفاقا تعزيزا لصفوفه حيث دفع اكثر من 270 مليون يورو للحصول على خدمات لاعبين جدد ابرزهم الثنائي الالماني المهاجم تيمو فيرنر وصانع الالعاب كاي هافيرتس بالاضافة الى الجناح المغربي حكيم زياش وقطب الدفاع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا.

وقال لامبارد بعد التعادل مع فيلا "نعيش فترة صعبة يتعين علينا الكفاح خلالها. لم يخيب اي من اللاعبين ظني في المباراة لكننا لم نحقق النتيجة المرجوة".

في المقابل، اعرب مدرب مانشستر سيتي الاسباني بيب غوارديولا عن تفاؤله بقدرة فريقه على منافسة ليفربول على اللقب هذا الموسم بعد الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة واحتفاظه بنظافة شباكه 8 مرات في المباريات العشر الاخيرة.

وقال غوارديولا "لدي شعور بأن فريق في تحسن مستمر. انه موسم غريب جدا من ناحية النتائج بالنسبة الى جميع الفرق وبالتالي يتعين التحلي بالهدوء في الاوقات الجيدة والصعبة على حد سواء".

-مواجهة قوية لليفربول-

ويأمل ليفربول في استعادة نغمة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين مع فريقين يحتلان مركزا متأخرا في الترتيب، حيث تعثر الفريق على ارضه مع وست بروميتش البيون (1-1) ثم اكتفى بالتعادل السلبي مع نيوكاسل في آخر جولتين، لكن مهمته لن تكون سهلة على الساحل الجنوبي عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون مفاجأة الموسم.

وتعرض ليفربول لنكسة جديدة عندما كشف مدربه الالماني يورغن كلوب بان مدافعه الكاميروني جويل ماتيب سيغيب عن الملاعب لحوالي 3 اسابيع لاصابة في عضلات المحالب.

وتعرض ماتيب لاصابة خلال تعادل فريقه مع وست بروميتش البيون 1-1 الاحد ضمن الدوري الانكليزي الممتاز وغاب عن المباراة ضد نيوكاسل (صفر-صفر) الاربعاء.

وقال كلوب "هذا النوع من الاصابات يعني غياب اللاعب عن الملاعب لحوالي 3 اسابيع".

وسيجد ليفربول نفسه من دون اي قلب دفاع اصلي في ظل اصابة الهولندي فيرجيل فان دايل (الرباط الصليبي في الركبة اليمنى) وجو غوميز (اربطة الركبة اليسرى)، علما بان كلوب غالبا ما يعتمد على البرازيلي فابينيو لشغل هذا المركز الى جانب احد المدافعين الشبان في الفريق امثال نات فيليس الذي شارك اساسيا ضد نيوكاسل او ريس وليامس.

في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد الى مواصلة سلسلة من 9 مباريات في الدوري من دون خسارة عندما يستقبل استون فيلا.

وتخطى الشياطين الحمر الازمة التي عاشها الفريق في مطلع الموسم الماضي عندما خسر مبارياته الثلاث الاولى على ملعب "اولدترافورد"، ليدخل منافسا جديا لليفربول حيث يتخلف عنه بفارق 3 نقاط فقط.

وفي المباريات الاخرى، يلعب إيفرتون مع وست هام، توتنهام مع ليدز يونايتد، كريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد، برايتون مع ولفرهامبتون، وست بروميتش ألبيون مع أرسنال، بيرنلي مع فولهام ونيوكاسل يونايتد مع ليستر سيتي.