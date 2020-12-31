أشرف صبحي يصدر قرارا بانشاء مكتب لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بإنشاء مكتب لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية وذلك في إطار خطة الوزارة للاهتمام بالاستثمار الرياضي. الوزارة للاهتمام بالاستثمار الرياضي. اكد صبحي ان إصدار القرار يأتي في إطار خطة الوزارة للاهتمام بالاستثمار الرياضي، وتسهيلا علي الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية، الأمر الذي يلزم هذه الشركات بالحصول علي موافقات ترخيص وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمة. للاهتمام بالاستثمار الرياضي، وتسهيلا علي الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية، الأمر الذي يلزم هذه الشركات بالحصول علي موافقات ترخيص وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمة.

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