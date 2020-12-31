مشاهدة مباراة الهلال والشباب بث مباشر اليوم 31/12/2020

يستضيف الهلال نظيره الشباب، في ديربي العاصمة السعودية الرياض، في السابعة إلا عشر دقائق من مساء اليوم الخميس، على ملعب "الملك فهد الدولي"، في قمة مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2020-2021.
ويدخل فريق الهلال مواجهة الليلة، محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الوصيف، فيما يتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.
ويسعى الزعيم لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، من أجل استعادة الانتصارات بعد التعادل مع ضيفه الاتحاد 1-1 في الجولةالسابقة، وأيضا من أجل الاستمرار على صدارة جدول الترتيب، فيما يسعى الشباب للفوز وملاحقة الهلال في الصدارة.
ويغيب عن الهلال في لقاء الليلة، 6 لاعبين أبرزهم سالم الدوسرى، عبد الله المعيوف وعلى البليهى وياسر الشهرانى ومدالله العليان بالإضافة لمتعب المفرج.
ويفاضل لوشيسكو بين ثنائى محور الارتكاز سلمان الفرج والمحترف الكولومبى كويلار، للبدء بأحدهما كمدافع ثان بجوار محمد جحفلى، وذلك بعد انضمام الكوري جانج هيون سوو لقائمة المصابين التي تضم5 مدافعين، من بينهم ثلاثي قلب الدفاع البليهى والمفرج والكورى هيون سوو.
في المقابل كان الإيطالي سباستيان جيوفينكو قد دخل كلاعب بديل في مباراة الاتحاد الأخيرة، وسيكون ضمن قائمة رازفان الأساسية في مباراة الشباب لحاجة الفريق الفنية له على صعيد صناعة الألعاب.
وتقام اليوم أيضا مباراتين ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي، حيث يلتقي الباطن مع الاتحاد في الثانية وعشر دقائق عصرأ في حين يستضيف الفيصلي نظيره النصر في الخامسة إلا خمس دقائق.
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