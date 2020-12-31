تلوح في الأفق أزمة بين نادي إنبي والشركة الراعية قبل مباراة الزمالك بسبب عدم التزام الشركة بسداد مستحقات الفريق البترولي. وأكد مصدر مسؤول بنادي إنبي أن مماطلة الشركة في سداد مستحقاتها تسبب في أزمة مالية كبيرة للنادي ويهدد بعدم إذاعة المباراة تليفزيونيا. ويلتقي الزمالك مع إنبي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة للدوري الممتاز. كان الفريق البترولي قد تأثر بقوة ماديا خلال الفترة الماضية رغم التزام النادي بسداد مستحقات عقود اللاعبين في وقتها.

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