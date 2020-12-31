راحة 48 ساعة للاعبي المصري البورسعيدي

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يومين عقب نهاية مباراة الأمس أمام غزل المحلة ضمن منافسات بطولة

وانتهت المباراة بفوز المصري بهدف نظيف سجله اللاعب عمر كمال عبد الواحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق

ببرج العرب اعتبارًا من ظهر بعد غدٍ السبت استعدادًا لمباراته بالجولة السادسة من الدوري والتي تجمعه بشقيقه الاتحاد السكندري.

ويلتقي المصري بنظيره الاتحاد السكندري في الخامسة مساء الخميس المقبل الموافق السابع من يناير على ستاد الجيش ببرج العرب.