طاهر محمد طاهر يخضع لفحص طبي في الأهلي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، سيخضع ‏لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذي يقام في الثالثة عصرًا، لتقييم حالته وتحديد ‏فرص مشاركته في المران الجماعي.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصرًا على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة وادي دجلة ‏المقرر لها غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وتزايدت فرص طاهر محمد طاهر

في المشاركة الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات ‏الأخيرة بعد تحسن حالته، ويتحدد اليوم إمكانية مشاركة اللاعب في المران أو تأجيل ‏القرار لحين الانتهاء من مواجهة دجلة على أقصى تقدير.‏

وكان طاهر محمد طاهر، قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ‏السكندري التي أقيمت على استاد السلام والتي انتهت بفوز

سيد عبدالحفيظ يكشف تفاصيل إصابات كورونا بالأهلي

الأهلي بأربعة أهداف دور رد.‏

كشف سيد عبدالحفيظ، إن المسحة الطبية التي أجراها محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وقال عبدالحفيظ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.‏