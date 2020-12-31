طاهر محمد طاهر يخضع لفحص طبي في الأهلي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، سيخضع لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذي يقام في الثالثة عصرًا، لتقييم حالته وتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي.
ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصرًا على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.
وتزايدت فرص طاهر محمد طاهرفي المشاركة الجماعي بصورة كبيرة خلال الساعات الأخيرة بعد تحسن حالته، ويتحدد اليوم إمكانية مشاركة اللاعب في المران أو تأجيل القرار لحين الانتهاء من مواجهة دجلة على أقصى تقدير.
وكان طاهر محمد طاهر، قد تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت على استاد السلام والتي انتهت بفوزالأهلي بأربعة أهداف دور رد.
سيد عبدالحفيظ يكشف تفاصيل إصابات كورونا بالأهلي
كشف سيد عبدالحفيظ، إن المسحة الطبية التي أجراها محمود كهربا ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.
وقال عبدالحفيظ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.
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