مشاهدة البث والقناة الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي اليوم

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الهلال نظيره الشباب مساء اليوم الخميس في خضم منافسات الدوري السعودي.
المباراة مقرر إقامتها على أرضية ميدان استاد الملك فهد الدولي، في إطار الجولة 11 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
موعد مباراة الهلال والشباب اليوم
من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والشباب الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت مصر، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب
ومن المنتظر أن تذاع مباراة الهلال والشباب على فضائية ksasports HD 1، بتعليق جعفر الصليح.
يمكنك مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة على مركز المباريات من هنا.
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