تاريخ مواجهات الاتحاد والباطن بالدوري السعودي .. سيطرة كاملة للنمور

يحل فريق الاتحاد ضيفًا على الباطن في المباراة التي من المقرر أن تقام بين الفريقين على ملعب نادي الباطن في إطار مواجهات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
تاريخ مواجهات الاتحاد والباطن بالدوري السعودي:
وتكشف لغة الأرقام عن التفوق التاريخي الكبير لفريق الاتحاد أمام الباطن، إذ التقى الفريقان من قبل9 مرات وحقق الاتحاد الفوز في 8 مواجهات، بينما فاز الباطن في مباراة وحيدة، وكانت جميع المواجهات ما بين بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين.
موعد مباراة الاتحاد والباطن اليوم:
ستنطلق مباراة الاتحاد ضد الباطن في تمام الساعة الثانية و10 دقائق ظهرًا بتوقيت مصر،الثالثة و10 دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة و10 دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن:
ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد اليوم ضد الباطن عبر قناة KSA Sports 3 HD بصوت المعلق الرياضي راشد الدوسري .
ويدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الباطن المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.
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