سيد عبدالحفيظ يكشف تفاصيل إصابات كورونا بالأهلي

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المسحة الطبية التي أجراها محمود كهربا ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.
وقال عبدالحفيظ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة شفائه بشكل تام وهوإجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، إذ تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.
ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدا الجمعةفي إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.
كورونا يضرب خماسي الأهلي قبل لقاء وادي دجلة
وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة الخماسي أكرم توفيق ومروان محسن ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني بفيروس كورونا.
ويغيب خماسي الأهلي عن لقاء وادي دجلة غدًا الجمعة بالجولة الخامسة للدوري الممتاز بجانب عمرو السولية الذي استمرت إيجابية مسحته.
ويفقد الأهلي أيضًا جهود الثلاثي جونيور أجاي وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر للإصابة.
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