كورونا يضرب خماسي الأهلي قبل لقاء وادي دجلة

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة الخماسي أكرم توفيق ومروان محسن ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي أفشة ومحمد هاني بفيروس هاني بفيروس كورونا ويغيب خماسي الأهلي عن لقاء وادي دجلة غداً الجمعة بالجولة الخامسة للدوري الممتاز بجانب عمرو السولية الذي استمرت إيجابية مسحته. بالجولة الخامسة للدوري الممتاز بجانب عمرو السولية الذي استمرت إيجابية مسحته. ويفقد الأهلي أيضاً جهود الثلاثي جونيور أجاي وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر للإصابة.

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