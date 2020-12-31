بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد والباطن” في إحدى مباريات اليوم الخميس 31-12-2020 ضمن الجولة 11 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاتحاد والباطن” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “راشد الدوسري”.

وتقام مباراة الاتحاد والباطن على ملعب نادي الباطن، وتنطلق في تمام الساعة 15:10 بتوقيت السعودية، 14:10 بتوقيت مصر، 12:10 بتوقيت جرينتش.

بتعادله امام “الهلال” في الجولة الماضية، وصل نادي الاتحاد إلى التعادل الثالث على التوالي في الدوري السعودي، ليتراجع إلى المركز الخامس، ويمتلك في رصيده 15 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الصدارة التي يحتلها الزعيم.

ويعد فريق الاتحاد الاكثر تحقيقًا للتعادل في الدوري السعودي حتى الآن بـ6 تعادلات، ويأتي من بعده نادي التعاون الذي تعادل في خمس مباريات.

وحافظ فريق الاتحاد على نظافة شباكه 3 مرات من 10 مباريات، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وسجل لاعبوه 12 هدف فقط كأقل فريق في المراكز الستة الأولى تسجيلاً للأهداف.

في المقابل، تعرض نادي الباطن لخسارتان متتاليتان امام “النصر والشباب”، وفي المجمل خسر 5 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم وتعادل في 2، وحقق الفوز 3 مرات.

ويتواجد الباطن في المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن أولى مناطق الهبوط التي يتواجد فيها نادي “العين” برصيد 10 نقاط.

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