الامارات | حارس إسباني يفتخر بتلقي شباكه هدف ليونيل ميسي "المارادوني"

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شكرا لقرائتكم خبر عن حارس إسباني يفتخر بتلقي شباكه هدف ليونيل ميسي "المارادوني" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الحارس الإسباني السابق في فريق خيتافي لويس غارسيا عن فخره بأن شباكه تلقت أجمل أهداف ليونيل ميسي، خلال لقاء بين خيتافي وبرشلونة في 2007. وذكرت صحيفة "ماركا" أن المباراة التي جرت على ملعب كامب نو، معقل برشلونة، شهدت تألقا لافتا لـ"البرغوث"، حيث استلم الكرة، وتمكن من مراوغة العديد من مدافعي خيتافي، قبل أن يواجه غارسيا، ويخدعه بطريقة رائعة ويسكن الكرة في شباكه.
وتم تشبيه هذا الهدف بذاك الذي سجله الأسطورة الراحل مارادونا في شباك منتخب إنجلترا بمونديال 1986. وقال غارسيا إنه على الرغم من أنه ليس هناك حارس سعيد بتلقي الاهداف، لكن ما حصل مع ميسي استثناء كما يقول، ويؤكد أنه فخور لأن إسمه اقترن بهذا الهدف التاريخي، والذي يعد أحد أجمل أهداف ليونيل ميسي الـ644.
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