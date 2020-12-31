شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يشارك فى ورشة مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى ، فى إقامة ورشة العمل الخاصة بالفرق المشاركة في كأس العالم للأندية عبر «الفيديو كونفرانس».

وأوضح عبد الحفيظ، أن ورشة العمل التي تعقدها اللجنة المنظمة للبطولة تقام يوم ١٤ يناير المقبل، عبر «الفيديو كونفرانس»، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن تلك الورشة تتضمن كل التعليمات واللوائح المستجدة والمنظمة للبطولة للتأكيد عليها لجميع الفرق المشاركة.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من ١ إلى ١١ فبراير المقبل.

ويستعد الأهلي، لمواجهة فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.