شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخضع لتحليل «رابيد تسيت» استعداداً لمواجهة سيراميكا في الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحه والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل «رابيد تيست» للكشف عن كورونا، اليوم السبت، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة «الموج الأزرق» أمام فريق سيراميكا، في الجولة الخامسة من بطولة الدورى العام، ويطمح لاعبو سموحة وجهازهم الفنى في استعادة نغمة الإنتصارات مرة آخرى على حساب سيراميكا كيلوباترا.



و يواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، كما قام الجهاز الفنى بمشاهدة مباراة الفريق الاخيرة أمام الزمالك مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة لتجنب ارتكابها مرة أخرى .



وشاهد مدرب سموحة وجهازه المعاون عدة مباريات لفريق سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف خصوصا بعد الأداء القوى في المباريات الماضية بالدورى.

ووجه أحمد سامى تحذيرات شديدة اللهجة إلى لاعبيه وطالبهم بحصد نقاط المباراة الثلاث خصوصا بعد الهزيمة الأخيرة أمام الزمالك .



ويفتقد سموحه جهود الدولى على غزال لاعب الوسط لإستمرار اصابته بفيروس كورونا، معه محمد ليلة الذي أصيب هو الآخر بالفيروس وسيغيب عن مواجهة سيراميكا القادمة.



ويحاول أحمد سامى علاج النقص العددى الموجود في بعض المراكز من خلال اعادة توظيف اللاعبين في مراكز جديدة خاصة وان سموحه لايمتلك صانع ألعاب وفشل اسلام جمال في القيام بهذا الدور خلال المباريات الماضية.