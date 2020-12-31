شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يسأل: من الشخص الحقيقي الذي يدير الجبلاية يا «مجاهد» ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، النار على أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مطالباً إياه بإعلان من يدير الجبلاية في الوقت الحالى.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: «كل خطط الاتحاد الأحادى باظت بعد اجتماع الأندية، اتحاد الكرة عامل زى عنتر في الاسكيتش الشهير أوعى يجيلك عنتر، شوية يقول هنلغى الفار ولما الأندية اعترضت قال خلاص مش هنلغيه، هنعمل رابطة للأندية ورجع قال لأ خلاص مفيش رابطة وده مش تراجع محدش يقول علينا بنتراجع».

وأضاف شوبير: «بيقول إنى داخل معاه معركة شخصية وأنا أقول له معنديش معركة شخصية معاك ولا مع غيرك ولا مع كبيرك، لإنك لا تستحق معركة شخصية من الأساس، أنا هفضل أسأل من يدير الكرة في مصر، طول عمرنا عارفين إن الكرة تدار من خلال لجان المسابقات والحكام وشئون اللاعبين وكل ده مشيته، لازم نعرف من يدير الجبلاية، بقولها بحرقة مينفعش اتحاد كرة يديره فرد واحد».