«رحلة إلى المجد» فيلم وثائقي ينتجه كاف عن تتويج الأهلي باللقب التاسع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقى كاف عبر حسابه الرسمى على تويتر تدشين فيلم وثائقى عن رحلة المجد الطويلة التي أسفرت عن تتويج الأهلى بطلا لقارة أفريقيا. وكتبت صفحة كاف: «قريبًا.. رحلة طويلة إلى المجد»، مع صورة لفريق الأهلي، وحصد فريق الأهلى، بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما، باستاد القاهرة في نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن. وخاض المباراة النهائية بتشكيل مكوّن من: «محمد الشناوى- محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول- حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة- ومروان محسن». فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: «محمد أبوجبل- أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبدالغنى – إسلام جابر- طارق حامد – فرجانى ساسى- أشرف بن شرقى- محمود شيكابالا- أحمد سيد زيزو- مصطفى محمد»، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال المباراة. . الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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