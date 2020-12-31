شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يستغني عن باسم قاسم بالتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي، إنهاء عقد مدرب فريقها الكروي الأول باسم قاسم بالتراضي. وذكرت إدارة النادي في بيان، أنها وافقت على إنهاء عقد مدربها الكابتن باسم قاسم ومساعده أحمد خضير، بعد عقدها اجتماع معه مساء الأربعاء.

وأضاف البيان أن «الهيئة الإدارية للنادي شكرت المدرب لما قدمه خلال فترة توليه قيادة الفريق، متمنية له النجاح في مشواره المقبل».

وقررت الإدارة إسناد مهمة قيادة فريق الزوراء في مباراته المقبلة أمام فريق القاسم في الجولة الثانية عشرة التي ستجري السبت المقبل، على ملعب الكفل في محافظة بابل، إلى المدرب المساعد حيدر عبد الأمير.

وأشارت مصادر مقربة من الزوراء، إلى أن الإدارة فتحت قنوات الاتصال مع مدرب النجف حسن أحمد الذي أعلن استقالته من تدريب الفريق المذكور بسبب عدم تسديد مستحقات اللاعبين المالية، وكذلك مع المدرب عماد محمد الذي يشرف الآن على تدريب منتخب العراق للناشئين.

وتابعت المصادر، أن فرصة حسن أحمد هي الأرجح تدريب الزوراء، على اعتبار أن عماد محمد يرتبط بعقد مع الاتحاد العراقي لكرة القدم بتدريبه منتخب الناشئين.